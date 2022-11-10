Москва, 10 ноября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Госдума не будет запрашивать у Минобороны и Генштаба информацию о стратегическом замысле по оставлению Херсона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, Госдума отклонила соответствующее протокольное поручение палаты парламента комитету Госдумы по обороне, подготовленное депутатом Госдумы от КПРФ Алексеем Куринным.

Duma.gov.ru Алексей Куринный

По оценке коммунистов, оставление города Херсона «позволит противнику непосредственно выйти к дамбе Каховской ГЭС, осуществить сброс воды Каховского водохранилища, вынудить ВС РФ отойти от уреза воды левого берега реки Днепр на 30-40 км». По данным парламентариев, такой исход создает условия для дальнейшего отхода Вооруженных сил с территории Запорожской и Херсонской областей и выхода ВСУ на территорию Крыма.

В комитете Госдумы по обороне протокольное поручение не нашло поддержки.

«Информацию о стратегическом замысле и в Министерстве обороны не все знают», — отметил член комитета Евгений Лебедев («Единая Россия»).

Большинство парламентариев выступили против запроса, протокольное поручение было отклонено.