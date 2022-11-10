Чита, , 15:00 — REGNUM За период с 1 по 7 ноября 2022 года в Забайкальском крае наибольшее снижение цен отмечалось на крупу гречневую-ядрицу (на 4,2%), сообщает территориальное управление государственной статистики.

Гречка (с) ИА REGNUM

Также в магазинах понизилась стоимость на: яблоки (на 3,3%), конфеты мягкие, глазированные шоколадом (на 2,4%), лук репчатый (на 2,3%), свинину, кроме бескостного мяса, вермишель (на 2,1%), консервы овощные для детского питания (на 1,3%), сахар-песок (на 1,2%), мясо кур охлажденных и мороженых (на 1,0%), смеси сухие молочные для детского питания (на 0,8%), консервы фруктово-ягодные для детского питания (на 0,7%), сыры сычужные твердые и мягкие, капусту белокочанную свежую (на 0,6%), помидоры свежие (на 0,5%), молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (на 0,4%), сметану (на 0,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 по 24 октября 2022 года в Забайкальском крае наибольшее снижение цен отмечалось на капусту белокочанную свежую (на 7,9%).

Читайте также: В Забайкалье дешевеют капуста и яблоки