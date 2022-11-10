Ереван, 10 ноября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Ереван остаётся приверженным цели установления мира на Южном Кавказе, однако не допустит «мирного уничтожения» Армении. Об этом 10 ноября заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе заседания правительства.

Primeminister.am Никол Пашинян

Как указал глава правительства республики, Армения остаётся верной своим обязательствам и приверженной договоренностям по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном на основе Устава ООН, которые были достигнуты в Праге и Сочи, а также Алма-Атинской декларации и протокола 1991 года, и взаимного признания территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ, и договоренностям по подписанию мирного договора.

При этом Пашинян добавил, что Ереван будет прилагать все усилия для скорейшего завершения делимитации границы между двумя странами, разблокировки региональных транспортных и экономических связей, и быстрейшему подписанию мирного соглашения с Баку.

«Но если кто-то думает, что мирная повестка — это «мирное уничтожение» Республики Армения или армян Нагорного Карабаха, то они глубоко ошибаются. Повестка мира — это мирное развитие и сосуществование Республики Армения и региона, и мы добьемся своей цели», — сказал он.

При этом премьер-министр Армении уточнил, что в данный момент международная и региональная безопасность сталкивается с серьезными вызовами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха и на границе Армении с Азербайджаном предлагает создать Ереван.