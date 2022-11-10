Кабул, 10 ноября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Спецпредставитель Ирана по Афганистану Хасан Каземи Коми объявил о своём визите в Пакистан. По его словам, на встрече с пакистанскими официальными лицами он сказал, что безопасность и стабильность в Афганистане означают безопасность в странах региона. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

В сообщении в соцсети Хасан Каземи Коми обвинил США и их союзников в создании нестабильности в регионе.

Иран и Пакистан входят в число соседей Афганистана, которые установили отношения с группировкой «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), официально не признавая правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее власти Исламской Республики обвинили США в «оккупации Афганистана» и назвали это причиной нестабильности в регионе.

Недавно заместитель посла Ирана в Кабуле признал на встрече в Мазари-Шарифе, что Исламская Республика уже много лет поддерживает контакты с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Согласно аудиофайлу, полученному Afghanistan International, дипломат призвал поддержать правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сказал, что им нужно дать шанс.