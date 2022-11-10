Магас, , 15:20 — REGNUM В Ингушетии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали трое детей. Их госпитализировали в детскую районную клиническую больницу города Назрани. По факту происшествия ведется проверка, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Авария

Автоавария произошла поздно вечером 9 ноября в городе Назрани. На улице Московская столкнулись два легковых автомобиля BMW и «Лада Веста». По данным ТАСС, всего в числе пострадавших шесть человек — травмы также получили трое взрослых. О состоянии пострадавших ничего неизвестно. В настоящее время информация о происшествии на официальных сайтах правоохранительных органов отсутствует.

В МЧС сообщили, что в спасении пострадавших и в устранении последствий аварии участвовали прибывшие на место происшествия спасатели из отряда «Эрзи».