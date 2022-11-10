Москва, , 15:20 — REGNUM Космическая программа Китая бурно развивается, поэтому не вызывает удивления желание китайских специалистов по космической медицине открыть космический госпиталь на своей станции «Тяньгун», заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Терелянский.

Первая китайская орбитальная станция «Тяньгун-2» Cntv.ru

«1 ноября 2022 года была официально завершена сборка китайской космической станции «Тяньгунь» (Небесный дворец). Сейчас на станции работает экипаж «Шэньчжоу-14» (Священный чёлн), который прибыл на станцию 5 июня.

В декабре его должен сменить экипаж «Шэньчжоу-15» и некоторое время на станции будут работать сразу два экипажа. Срок работы станции рассчитан предварительно на 10 лет, с возможностью продления до 15 лет.

Но как показывает опыт эксплуатации российской станции «Мир», срок работы подобных космических сооружений легко может быть продлен в 2-3 раза.

Планируется, что одновременно на станции может работать более двадцати различных экспериментальных мини-лабораторий с закрытыми герметичными средами. Предусмотрена установка 67 внешних точек-шлюзов для подключения исследовательского оборудования. Предполагается, что 17 стран примут в ближайшее время участие в проведении экспериментов на станции.

Китайская космическая программа бурно развивается. Китайское национальное космическое управление (CNSA) с 2016 года по декабрь 2021 г. выполнило 207 пусков, в том числе 183 ракетами-носителями серии «Чанчжэн», а общее количество попыток запуска превысило 400.

С 2016 года Китай подписал с 19 странами 46 меморандумов о совместной деятельности в области космических исследований. У Яньхуа — замглавы CNSA — заявил, что «Мы продолжим совершенствовать национальную космическую инфраструктуру и улучшать системные возможности по управлению космической средой.

Будем культивировать и развивать прикладную космонавтику, способствовать ее интеграции с цифровой экономикой». Китай стал третьей страной в мире после СССР и США, посадивший на Луну комический корабль.

В течение следующего 2023 года Китай планирует доставить и собрать на Южном полюсе Луны роботизированную станцию, а миссия Chang’e 7 задумана как тест технологий для пилотируемой лунной экспедиции.

Сейчас Китай является второй в мире страной по уровню финансирования своей космической программы — 10,29 млрд долларов в 2021 году (по данным портала Statistica.com). Для сравнения США за тот же период потратили 54,59 млрд долл., Россия — 3,57, Индия — 1, 96.

Именно как часть долгосрочных пилотируемых программ, в том числе и программы освоения Марса, на космической станции «Тяньгунь» будут проводиться эксперименты по созданию автономных медицинских комплексов, способных проводить полный цикл медицинского обслуживания тайкунавтов от самодиагностики и постановки диагноза до выработки плана лечения, осуществления необходимых хирургических и терапевтический действий с последующей реабилитацией космических пациентов.

По заявлению президента больницы Аэрокосмического центра в Пекине господина Ду Цзичэня основной проблемой станет вопрос компактного размещения медицинского комплекса на станции.

Безусловно, наибольшими проблемами станут задачи оперативного вмешательства в условиях невесомости, задачи исследования фармакодинамики, выработка специализированных программ терапии и восстановления в условиях нулевой и пониженной гравитации», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты по космической медицине КНР начали планировать создание «космического госпиталя» для обслуживания астронавтов на станции «Тяньгун».

Читайте также: Китай планирует открыть космический госпиталь на своей станции «Тяньгун»