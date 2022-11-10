Чита, , 14:58 — REGNUM За период с 1 по 7 ноября 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на бананы. Как сообщает территориальное управление государственной статистики, этот заморский фрукт подорожал на 3,5%.

Бананы josealbafotos

Также в магазинах поняли цена на: морковь — 3,1%, огурцы свежие — 1,9%, баранину, кроме бескостного мяса – 1,4%, свёклу столовую – 1,2%, картофель – 1,1%, консервы мясные для детского питания, соль, поваренную пищевую – 1%, рыбу мороженую неразделанную – 0,7%, творог – 0,6%, говядину, кроме бескостного мяса – 0,5%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, маргарин, масло сливочное, колбасу вареную – 0,3%, масло подсолнечное – 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 по 24 октября 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен составил на помидоры свежие составил 8,5%.

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