Тбилиси, 10 ноября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Всем, кто претендует на пост председателя крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), нужно начинать выдвигать кандидатуры. Об этом 10 ноября заявил журналистам один из лидеров ЕНД Леван Хабеишвили.

Geworld.ge Леван Хабеишвили

Политик поприветствовал инициативу группы членов «Нацдвижения», потребовавших сменить действующего председателя партии Нику Мелию, и согласие Мелии провести внутрипартийные выборы.

«Национальное движение» — партия, которая сыграет решающую роль в завершении российского олигарха и его криминальной власти. Поэтому кто бы ни был председателем партии, нужна легитимация», — сказал Хабеишвили.

Он добавил, что является сторонником перемен в ЕНД, но сам в выборах не будет принимать участие.

Напомним, лидеры грузинской оппозиции называют «олигархом» основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, хотя тот в январе 2021 года заявил, что ушёл из политики. ЕНД пытается вернуть себе власть с 2012 года, когда проиграла на выборах «Мечте». В последние месяцы в грузинских СМИ стали писать, что в партии наметился раскол.