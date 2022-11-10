Бишкек, 10 ноября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал распоряжение, обязывающее все госорганы, органы местного самоуправления, госучреждения и бюджетные организации закупать лампы только у Майлуу-Сууйского лампового завода.

Pexels Электрическая лампочка

Предприятиям и компаниям, в которых государственная доля в уставном капитале составляет 50% и более, и их дочерним подразделениям также настоятельно рекомендуется приобретать продукцию лампового завода.

Таким способом глава государства решил оказать государственную поддержку градообразующему предприятию.

Также президент считает, что такое решение будет способствовать развитию светотехнической отрасли и позволит улучшить социально-экономическое положение города Майлуу-Суу.

ИА REGNUM напоминает, что Майлуу-Сууйский ламповый завод был введён в эксплуатацию в 1967 году. В 2003 году предприятие продали бизнесменам из России. В 2009 году завод объявили банкротом из-за накопившихся долгов и передали под управление Фонда по управлению госимуществом Киргизии.

Отметим, что Майлуу-Сууйский ламповый завод является крупнейшим подобным предприятием в Туркестанском регионе. В настоящее время завод производит более 40 типов электрических ламп накаливания.