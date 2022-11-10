Москва, , 14:53 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о 15-дневном сроке принятия решения относительно выплаты страховой суммы военным в случаях, когда обстоятельства, от которых зависит принятие данного решения, подлежат установлению судом, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нормы предлагается распространить на военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел (МВД), Государственной противопожарной службы (МЧС), сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии (Росгвардии), сотрудников органов принудительного исполнения.

Законопроектом приостанавливается 15-дневный срок на выплату страховщиком страховых сумм до вступления в силу судебного решения по спору о праве на получение страховых выплат, в том числе по иску страховщика, поданного для установления прямой причинной связи страхового случая с алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением застрахованного лица, а также установления того обстоятельства, что страховой случай является результатом умышленного причинения застрахованным лицом вреда своему здоровью.

В то же время комитет Госдумы по обороне обратил внимание на то, что «из содержания законопроекта не представляется возможным определить, с какого момента указанный срок должен быть приостановлен, а также остается неясным, будет ли возобновляться 15-дневный срок выплаты страховщиком страховых сумм после вступления в законную силу судебного решения», следует из материалов комитета к обсуждаемой инициативе.