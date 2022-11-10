Москва, 10 ноября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о 15-дневном сроке принятия решения относительно выплаты страховой суммы военным в случаях, когда обстоятельства, от которых зависит принятие данного решения, подлежат установлению судом, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Нормы предлагается распространить на военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел (МВД), Государственной противопожарной службы (МЧС), сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии (Росгвардии), сотрудников органов принудительного исполнения.

Законопроектом приостанавливается 15-дневный срок на выплату страховщиком страховых сумм до вступления в силу судебного решения по спору о праве на получение страховых выплат, в том числе по иску страховщика, поданного для установления прямой причинной связи страхового случая с алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением застрахованного лица, а также установления того обстоятельства, что страховой случай является результатом умышленного причинения застрахованным лицом вреда своему здоровью.

В то же время комитет Госдумы по обороне обратил внимание на то, что «из содержания законопроекта не представляется возможным определить, с какого момента указанный срок должен быть приостановлен, а также остается неясным, будет ли возобновляться 15-дневный срок выплаты страховщиком страховых сумм после вступления в законную силу судебного решения», следует из материалов комитета к обсуждаемой инициативе.