Москва, , 16:20 — REGNUM США держатся на ограниченном суверенитете каждого из штатов, считает декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. Об этом он заявил в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 9 ноября.

Вашингтон Иван Шилов © ИА REGNUM

«У США на большой печати написано: «Из многих один». Вот это многообразие США помогает им выжить. Если вы проезжаете по штатам, то, пересекая каждую границу, можно отличить штат по цвету полицейской машины и формы. Каждый штат, по сути дела, полностью являются государством, обладая от герба и флага до своей национального гимна», — рассказал политолог.

«Это множество дает возможность выбирать. Если вам не нравится либеральный штат, то берите манатки и уезжайте в свой Техас. Именно это пока и держит США», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Республиканская партия США выиграла семь новых мест в палате представителей США у демократов. На данный момент республиканцы выиграли 203 места в палате представителей, состоящей из 435 мест.