Лос-Анджелес, США, , 14:55 — REGNUM В сети появилась информация о том, что тестовые просмотры фильма «Индиана Джонс 5» оказались провальными. Об этом 10 ноября сообщает портал World of Reel.

Индиана Джонс Цитата из к/ф «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» реж Стивен Спилберг. 1981. США

Инсайдеры отмечают, что авторы картины представили на суд зрителей шесть разных концовок фильма и ни одна из них не набрала более 35% положительных отзывов. Они также сообщили, что руководство Disney «в панике» и опасается, что высокобюджетная картина провалится в прокате.

Отмечается, что в самой непопулярной концовке знаменитая шляпа Индианы Джонса переходит к персонажу актрисы Фиби-Уоллер Бридж. Вторым по непопулярности стал финал, в котором герой Харрисона Форда погибает. Появилась даже информация о том, что глава Disney Роберт Чапек может закрыть проект таким же образом, как он сделал это с «Бэтгёрл», или же принять решение о том, что премьера пятой части «Индианы Джонса» состоится только в онлайн кинотеатре Disney Plus.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Disney Plus может выпустить сериал на основе франшизы «Индиана Джонс». Проект находится на самой ранней стадии реализации, на данный момент Disney и Lucasfilm ищут сценариста.

Читайте ранее в этом сюжете: Инсайдеры сообщили подробности о сериале «Индиана Джонс»