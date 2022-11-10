Инсайдеры: Disney в панике, «Индиана Джонс 5» провалил тестовые просмотры
Лос-Анджелес, США, 10 ноября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В сети появилась информация о том, что тестовые просмотры фильма «Индиана Джонс 5» оказались провальными. Об этом 10 ноября сообщает портал World of Reel.
Инсайдеры отмечают, что авторы картины представили на суд зрителей шесть разных концовок фильма и ни одна из них не набрала более 35% положительных отзывов. Они также сообщили, что руководство Disney «в панике» и опасается, что высокобюджетная картина провалится в прокате.
Отмечается, что в самой непопулярной концовке знаменитая шляпа Индианы Джонса переходит к персонажу актрисы Фиби-Уоллер Бридж. Вторым по непопулярности стал финал, в котором герой Харрисона Форда погибает. Появилась даже информация о том, что глава Disney Роберт Чапек может закрыть проект таким же образом, как он сделал это с «Бэтгёрл», или же принять решение о том, что премьера пятой части «Индианы Джонса» состоится только в онлайн кинотеатре Disney Plus.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Disney Plus может выпустить сериал на основе франшизы «Индиана Джонс». Проект находится на самой ранней стадии реализации, на данный момент Disney и Lucasfilm ищут сценариста.