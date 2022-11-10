Стокгольм, 10 ноября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Если Швеция экстрадирует Бюлента Кенеса, это поставит под угрозу безопасность других людей. Именно такого мнения придерживается Комитет защиты журналистов в Швеции, пишет новостная служба ТТ.

Kremlin.ru Реджеп Эрдоган

«Швеция ни при каких обстоятельствах не может выполнить требование Турции о депортации находящегося в изгнании турецкого журналиста Бюлента Кенеса и продолжать называть себя демократической страной, руководствующейся принципами верховенства закона», — говорится в заявлении Комитета защиты журналистов.

Именно во время визита премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона (Умеренные) в Анкару на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что чрезвычайно важно, чтобы «этого террориста» экстрадировали в Турцию.

Напомним, что в процессе вступления Швеции в НАТО Анкара неоднократно напоминала Стокгольму об обязательстве экстрадиции лиц, которых турецкие власти называют террористами.