Лондон, , 14:59 — REGNUM Согласно новой статистике, предоставленной британским правительством благотворительной организации, по меньшей мере 64 ребёнка были убиты во время операций британской армии в Афганистане.

Дети Афганистана (сс) Lauras Eye

Эта недавно опубликованная цифра почти в четыре раза превышает число погибших детей, ранее признанная министерством обороны Соединённого Королевства.

Министерство ранее заявляло, что выплатило компенсацию за гибель 16 несовершеннолетних в результате операций британских сил в Афганистане.

В ответ на запрос благотворительной организации Action Against Armed Violence правительство Великобритании заявило, что эти дети были убиты в ходе боёв с участием британских сил в период с 2006 по 2014 год.

Отмечается, что авиаудары и попадание под перекрёстный огонь являются наиболее распространёнными причинами смерти этих детей, а британское министерство обороны назвало гибель мирных жителей трагедией.

Благотворительная организация считает, что количество жертв среди гражданского населения, зарегистрированное британскими войсками, вероятно, преуменьшено, и число убитых детей достигает 135 человек.

По данным благотворительной организации, некоторые из этих 135 человек могли быть взрослыми, но из-за низкого среднего возраста населения в Афганистане более вероятно, что им было меньше 18 лет.

Согласно новой информации, из 881 случая обращений от афганских граждан за компенсацией за смерть только четвертая часть была принята Великобританией и по ним выплачены компенсации.