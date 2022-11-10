Брюссель, 10 ноября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил переоборудовать транспортную инфраструктуру Европейского союза, сообщает 10 ноября ТАСС.

European Parliament Жозеп Боррель

Боррель считает, что автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Европейского союза нужно переоборудовать для быстрых перевозок военной техники в восточном направлении. По мнению дипломата, эти меры необходимы для быстрого развёртывания сил.

Он добавил, что ЕС планирует подключить киевский режим, а также Молдавию и балканские страны к проектам по увеличению военной мобильности.