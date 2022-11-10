Москва, 10 ноября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Медики, которые смогли достать из груди российского солдата неразорвавшийся снаряд, являются героями. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

«Медики проявили себя как настоящие герои, боролись за жизнь пациента в сложнейших, опасных условиях и победили! Молодцы!» — сказал Мурашко.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о медиках, которые вынуждены были оказывать помощь раненому солдату в бронежилетах, поскольку в него попал неразорвавшийся снаряд, который пришлось извлекать из грудной клетки.