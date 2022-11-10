Стокгольм, , 15:33 — REGNUM Не может быть и речи о том, чтобы немецкий энергетический концерн Uniper инвестировал в строительство новых АЭС в Швеции либо через материнскую компанию, либо через дочернюю. Об этом официальный представитель Uniper в Германии Джордж Опперманн объявил в интервью для шведской радиостанции SR.

Германия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Нет-нет-нет-нет-нет. Ни прямо, ни косвенно; ни так, ни этак», — отрезал Опперманн.

В конце октября Оса Карлссон, генеральный директор шведской дочерней компании Uniper Barsebäck Kraft, заявила, что ее менеджмент готов рассмотреть вложения в новые АЭС в Швеции. Но, по словам Опперманна, эти утверждения основаны на недоразумении.

Журналисты SR напоминают, что правительство Германии возьмет на себя управление Uniper в конце года, но ни министерство экономики Германии, ни пресс-секретарь канцлера Олафа Шольца не хотят давать дальнейших комментариев.

Напомним, что нынешнее правительство Швеции делало огромную ставку на атомную энергетику в период предвыборной кампании. Объявление Uniper означает, что у нынешних властей Швеции могут возникнуть проблемы с поиском представителей бизнеса, готовых инвестировать в дорогие проекты по строительству новых АЭС.