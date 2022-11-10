Аресибо, Пуэрто-Рико, , 15:41 — REGNUM Пуэрториканский рэпер Bad Bunny (Бенито Антонио Мартинес Окпсио) стал артистом года по версии Apple Music. Об этом сообщается на сайте компании Apple.

Bad Bunny Скриншот NME

Исполнитель отмечен за мастерство и влияние его музыки на мировую культуру. Уточняется, что его пластинка Un Verano Sin Ti также стала самым скачиваемым альбомом в Apple Music в 2022 году.

Кроме того, Bad Bunny стал наиболее популярным латиноамериканским музыкантом на Apple Music за всю историю.

Напомним, в предыдущие годы лучшими артистами по версии Apple Music признавались Billie Eilish, Lil Baby, Megan Thee Stallion, Taylor Swift и The Weeknd. Альбом последнего музыканта также побил рекорд по числу предварительных скачиваний в Apple Music.

Читайте ранее в этом сюжете: Universal Pictures снимет фильм о жизни и карьере рэпера Снуп Догга