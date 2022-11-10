Аресибо, Пуэрто-Рико, 10 ноября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Пуэрториканский рэпер Bad Bunny (Бенито Антонио Мартинес Окпсио) стал артистом года по версии Apple Music. Об этом сообщается на сайте компании Apple.

Скриншот NME Bad Bunny

Исполнитель отмечен за мастерство и влияние его музыки на мировую культуру. Уточняется, что его пластинка Un Verano Sin Ti также стала самым скачиваемым альбомом в Apple Music в 2022 году.

Кроме того, Bad Bunny стал наиболее популярным латиноамериканским музыкантом на Apple Music за всю историю.

Напомним, в предыдущие годы лучшими артистами по версии Apple Music признавались Billie Eilish, Lil Baby, Megan Thee Stallion, Taylor Swift и The Weeknd. Альбом последнего музыканта также побил рекорд по числу предварительных скачиваний в Apple Music.