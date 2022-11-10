Стокгольм, , 14:53 — REGNUM Большинство депутатов от фракции Шведских демократов в риксдаге не захотели подписываться под утверждением, что сейчас в мире наблюдается климатический кризис. Об этом сообщила редакция телеканала SVT.

Йимми Окессон Sverigedemokraternav

Так, журналисты разослали всем депутатам соответствующий опросник. Но его решили пройти только восемь из 73 депутатов риксдага от партии Шведских демократов. Из них шесть человек заявили, что «вовсе не согласны» или «частично не согласны» с заявлением генсека ООН о том, что мире продолжается климатический кризис.

Лидер Шведских демократов Йимми Окессон также настроен скептически.

«Я пока что не видел никакого научного подтверждения того, что это соответствует действительности», — сказал политик в интервью SVT.