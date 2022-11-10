Златоуст, Челябинская область, , 14:44 — REGNUM В Златоусте Челябинской области грузовик съехал в котлован, в котором находились двое рабочих. Люди погибли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

Трагедия произошла днём 10 ноября на улице Металлистов. Рабочие ремонтировали трубопровод. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза.

Личности погибших устанавливают. Проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае на трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области погибли трое рабочих и водитель грузовика. «Скания» с полуприцепом «Крона» наехала на автомобиль «Камаз», который прикрывал рабочих дорожной организации. «Камаз» в результате сместился и задавил людей. Водитель «Скании» также погиб.