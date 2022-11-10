Донецк, 10 ноября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Александровку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Александровки со стороны вооружённых формирований бандеровцев были осуществл1н в 14:22 (совпадает с мск) ив ходе него по населённому пункту было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что медикаментами укомплектовали одно из новых воинских подразделений Самарской области участники благотворительной акции в Тольятти.