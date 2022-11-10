Москва, 10 ноября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается вернуть приостановленное в ковидное время требование о лицензировании международных автомобильных перевозок этилового спирта за пределы, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

По действующему законодательству не подлежат лицензированию международные автомобильные перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции, осуществляемых иностранными перевозчиками, если пункт отправления находится на территории России, а пункт назначения — за пределами таможенной территории ЕАЭС. Ранее правительстве поясняли, что сейчас реализация указанной нормы создает неравные условия для перевозчиков из государств — членов ЕАЭС, а также для российских организаций — перевозчиков по отношению к перевозчикам из государств, не являющихся членами ЕАЭС.

«Учитывая то обстоятельство, что статистика COVID-19 во всем мире снижается, и преференции предоставлялись именно в ковидный период, комитет считает их избыточными», — сказал в ходе заседания член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов («Единая Россия»).

В случае дальнейшего принятия закона, его положение должно вступить в силу с 1 марта 2023 года.