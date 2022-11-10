Пушкин, Санкт-Петербург, 10 ноября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Специалисты приступили к работам по реставрации Церкви Знамения в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга). О начале восстановления объекта XVIII века 10 ноября сообщили в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Пресс-служба КГИОП Церковь Знамения в Пушкине

Церковь является частью ансамбля Императорского Царскосельского Лицея. На восстановление фасадов, крыши, фундаментов и дренажно-ливневой системы здания потратят 117,1 млн рублей. Деньги на это выделили из городского бюджета. Также за счёт этих средств отреставрируют интерьеры церкви.

Ранее было выявлено что наружные стены здания сильно переувлажнены, а кирпичная кладка и штукатурка деструктированы, местами разрушены. Эксперты установили, что кровля имеет деформацию и коррозию.

В ходе работ предстоит отреставрировать несущие конструкции кровли и наладить систему водоотведения. Помимо этого восстановят звонницу и конструкции барабаны, деревянные балюстрады на её площадке.

Цвет здания оставят прежним, желтовато-охристого оттенка с выделением некоторых деталей белым цветом. Наружные работы должны завершить в 2024 году, затем приступят к реставрации интерьера церкви.

Отметим, что Церковь Знамения построена в 1734–1747 годах. Она является первой каменной церковью Царского Села.