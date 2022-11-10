Симферополь, , 14:44 — REGNUM Порядок организации курса начальной военной подготовки в школах утверждён в Республике Крым. Распоряжение об этом подписал глава региона Сергей Аксёнов 10 ноября. Документ опубликован на сайте правительства Крыма.

Начальная военная подготовка в советской школе

«Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по организации в Республике Крым обучения граждан начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы на 2022/2023 учебный год», — говорится в тексте распоряжения.

Документом, в частности, устанавливается порядок взаимодействий между органами власти региона, военкоматами и воинскими частями для подготовки и проведения занятий по начальной военной подготовки в школах и учреждениях среднего профессионального образования.

Планируется проведение сборов на базе воинских частей, учебные стрельбы, занятия по строевой, физической, военно-медицинской подготовке и РХБЗ, соревнований «Зарница», «Зарничка» и «Орленок».