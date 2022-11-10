Асбест, Свердловская область, 10 ноября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Асбесте Свердловской области мобилизовали 31 сотрудника градообразующего предприятия «Ураласбест». Свердловчан пытаются вернуть домой. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

По данным депутата, мужчины трудились над выполнением гособоронзаказа и не могли быть мобилизованы. Иванов направил запрос начальнику Генштаба России Валерию Герасимову с просьбой вернуть специалистов домой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат уже обращался в Генштаб России. Тогда он требовал вернуть домой 27 сотрудников оборонного предприятия Верхней Салды.