Москва, 10 ноября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Индия, как и Китай, последовательно занимает позицию отказа от поддержки каких-либо форм санкционного давления, тем более, когда присоединение к санкциям несёт очевидный вред национальной экономике стран-инициаторов. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.

Дарья Драй ИА REGNUM Индия рядом

«Поэтому заявление о том, что индийские партнёры не будут отказываться от закупок российской нефти вполне ожидаемо.

Ведь появление российской нефти на индийском треке азиатского рынка уравновешивает почти монопольное положение на этом же рынке нефтяных компаний Саудовской Аравии, что также создает дополнительные преимущества для индийских потребителей, появляется возможность выбора.

Это также означает, что Россия в ближайшие годы получит новых инвесторов, готовых вкладываться в развития магистралей поставок нефти на азиатский рынок не только финансово, но и технологически, что в условиях ограничения доступа к европейским и американским технологическим рынкам очень важно.

При этом, скорее всего, тренд будет сделан не просто на закупку технологий, но и на создание совместных технологических производств на территории РФ, что позволит укрепить технологический суверенитет России», — пояснил эксперт.

Ранее в статье «Дружеские отношения между Индией и Россией», опубликованной в индийской газете Tribune, отмечалось, что Индия не собирается снижать свою зависимость от российской нефти и удобрений, говорится

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