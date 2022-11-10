Махачкала, 10 ноября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В Дагестане с начала спецоперации была оказана поддержка семей погибших военнослужащих на общую сумму 318 млн рублей. Денежные средства были предоставлены общественным благотворительным фондом «Все вместе», сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

Телеграм-канал администрации главы Дагестана Сергей Меликов встретился с родными погибших бойцов

«Деятельность фонда финансируется за счет средств регионального бюджета, добровольных пожертвований работников организаций, учреждений и предприятий региона, перечислений меценатов», — говорится в сообщении.

Напомним, фонд «Все вместе» был создан в марте 2022 года по инициативе главы Дагестана Сергея Меликова. На средства фонда оказывается помощь членам семей участников спецоперации, погибших при исполнении воинского долга. Первый взнос в копилку фонда внесло правительство региона, перечислив 50 млн рублей.