Стокгольм, 10 ноября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. «Отрадно видеть», что в Швеции профсоюзы сдерживают свои требования по заработной плате, в отличие от своих коллег в других европейских странах. Тако мнение высказал главный стратег Банка Аландских островов Никлас Веллфельт в эфире телеканала DI.

Riksbank.se Финансы Швеции

«Даже если происходит резкое падение реальной заработной платы домохозяйств, это все равно означает, что шведская конкурентоспособность сохраняется, что в долгосрочной перспективе способствует повышению реальной заработной платы», — объяснил экономист.

В свою очередь главный экономист банка Nordea Анника Винст также считает, что профсоюзы действуют ответственно, когда требуют повышения заработной платы всего на 4,4%. В колонке для газеты Affärsvärlden она пишет, что чрезмерно высокие требования к заработной плате приведут к росту безработицы, поскольку сейчас Швеция вступает в более неспокойные экономические времена.