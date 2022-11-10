Элиста, 10 ноября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Военнослужащий из Калмыкии за участие в специальной военной операции награждён орденом Святого Георгия IV степени. Об этом 10 ноября в своём телеграм-канале сообщил глава степной республики Бату Хасиков.

Георгий Долгопский Георгиевский крест IV степени

«[Наш земляк] в числе других российских военнослужащих был награждён за проявленное мужество и героизм в ходе выполнения задач в зоне специальной военной операции [на территории бывш. УССР]. Гордимся нашими воинами», — написал Хасиков.

Житель села Троицкое получил награду из рук министра обороны России Сергея Шойгу, проинспектировавшего командный пункт Объединённой группировки войск.