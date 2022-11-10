Канберра, , 14:46 — REGNUM Австралийское агентство по регулированию деятельности медицинских работников (Ahpra) сообщило, что получило более 1300 жалоб на врачей и медицинских работников в связи с их «неправомерным поведением». Жалобы написали пациенты, которые болели COVID-19, пишет газета The Guardian.

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Обвинения в адрес медицинского персонала включали распространение теорий заговора или нарушение правил по обращению с ковид-пациентами.

На слушаниях в Сенате представители надзорного ведомства отчитались перед парламентариями, что меры уже приняты против 28 врачей, в том числе за такие действия, как отказ от ношения масок, утверждения о том, что пандемия является вымыслом, или что вакцины являются примером «контроля над разумом со стороны государства».

Всего были поданы 1303 жалобы против 1006 медицинских работников.