Ярославль, 10 ноября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Валерий Байло (КПРФ) опубликовал петицию, призывающую к сохранению и развитию троллейбуса в Ярославле. Свой пост он опубликовал во «ВКонтакте».

City-yaroslavl.ru Троллейбусы

В тексте петиции депутат напомнил, что после прошедшей в городе транспортной реформы лучше не стало — сообщение между районами ухудшилось.

«Наблюдаются регулярные нарушения расписания движения, зачастую подвижной состав не оснащен оборудованием для безналичной оплаты проезда. На маршруты выходят автобусы малой вместимости, которые не могут обеспечить комфорт пассажиров, многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии», — сообщается в тексте петиции.

А затем народный избранник вспомнил, что после продажи троллейбусного депо №1 на улице Городской Вал жителям обещали построить новую площадку для троллейбусов, которые обслуживают Дзержинский район города. Но спустя несколько лет обещания так и не выполнены, из-за чего АО «Яргорэлектротранс» вынуждено тратить большие средства на холостые пробеги.

«Кроме того, в последнее время существует риск того, что троллейбусные маршруты, дублирующие автобусные и трамвайные, будут ликвидированы как нерентабельные. А ведь по факту именно троллейбусные линии появились первыми, а затем на них были наложены дублирующие автобусные маршруты. В данный момент все троллейбусные маршруты в Ярославле частично или полностью дублируются другими видами наземного пассажирского транспорта. А это значит, что троллейбусное движение в городе может быть остановлено навсегда», — подчёркнул депутат.

Чтобы сохранить троллейбусное движение в областной столице, народный избранник призывает подписать петицию. Депутат направил её на ресурс «Российская общественная инициатива», сейчас документ проходит первоначальную экспертизу. Он также опубликован на портале change.org. Стоит отметить, что о ликвидации троллейбусных маршрутов власти не объявляли и ранее неоднократно заявляли, что ликвидировать троллейбусы не собираются.