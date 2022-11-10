Ярославский депутат создал петицию за сохранение троллейбусов
Ярославль, 10 ноября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Валерий Байло (КПРФ) опубликовал петицию, призывающую к сохранению и развитию троллейбуса в Ярославле. Свой пост он опубликовал во «ВКонтакте».
В тексте петиции депутат напомнил, что после прошедшей в городе транспортной реформы лучше не стало — сообщение между районами ухудшилось.
А затем народный избранник вспомнил, что после продажи троллейбусного депо №1 на улице Городской Вал жителям обещали построить новую площадку для троллейбусов, которые обслуживают Дзержинский район города. Но спустя несколько лет обещания так и не выполнены, из-за чего АО «Яргорэлектротранс» вынуждено тратить большие средства на холостые пробеги.
Чтобы сохранить троллейбусное движение в областной столице, народный избранник призывает подписать петицию. Депутат направил её на ресурс «Российская общественная инициатива», сейчас документ проходит первоначальную экспертизу. Он также опубликован на портале change.org. Стоит отметить, что о ликвидации троллейбусных маршрутов власти не объявляли и ранее неоднократно заявляли, что ликвидировать троллейбусы не собираются.