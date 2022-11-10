Самара, 10 ноября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. 19 населенных пунктов Самарской области с численностью населения от 100 до 500 человек намерены обеспечить в 2023 году высокоскоростным мобильным интернетом 4G. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Село Новоселицкое

Сообщается, что в 2023 году в области начнется третий этап реализации проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Высокоскоростным мобильным интернетом 4G в следующем году будут обеспечены 19 населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек. Жители региона сами решат, какие села и деревни подключать к интернету в приоритетном порядке», — приводит пресс-служба слова руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константина Преснякова.

Сообщается, в настоящее время воспользоваться услугами широкополосного доступа к сети интернет имеют возможность 99,24% населения Самарской области (3 191 063 жителей), проживающих в 99,25% домохозяйств региона.