Домодедово, Московская область, , 14:40 — REGNUM Вооружённые автоматами неизвестные злоумышленники ограбили двоих граждан Киргизии в московском аэропорту «Домодедово», передают киргизские СМИ сегодня, 10 ноября.

Домодедово Дарья Антонова © ИА REGNUM

Они подкараулили киргизских предпринимателей у выхода из здания аэровокзала и, угрожая оружием, отобрали у потерпевших сумки с $4 млн (244 млн рублей), которые те планировали потратить на покупку бизнеса в Москве.

Затем грабители угнали автомобили Lexus и Toyota Land Cruiser, и скрылись с места преступления. Впоследствии угнанные машины обнаружили в подмосковном лесу.

Полиция объявила план «Перехват». Розыск грабителей продолжается.