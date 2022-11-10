Москва, 10 ноября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, призванный освободить от наказания управляющих рынков и торговых комплексов за предоставление помещений лицам, использующих незаконный труд мигрантов, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предполагается исключение из субъектного состава правонарушения, предусмотренного обозначенной частью 2 статьи 18.16 КоАП, так называемых «добросовестных арендодателей» — управляющих розничными рынками или торговыми центрами — лиц, объективно не имеющих возможности осуществлять требуемый контроль за правомерным привлечением к легальной трудовой деятельности в России иностранных граждан и лиц без гражданства арендаторами помещений.

Законопроект предполагается доработать ко второму чтению.