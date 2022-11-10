Омск, , 14:39 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков ввёл в регионе режим повышенной готовности для защиты населения от ЧС природного и техногенного характера. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий указ опубликован 10 ноября на интернет-портале правовой информации.

Омск Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе уточняется, что режим повышенной готовности вводится «в целях повышения эффективности деятельности в сфере защиты населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в связи с введением в регионе уровня базовой готовности в соответствии с указом президента РФ от 19 октября 2022 года.

В Омской области вводится особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды.

Указом установлены основные мероприятия, проводимые органами управления и силами территориальной подсистемы. Среди них усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, прогнозирование ЧС, оценка их социально-экономических последствий и так далее.

Контроль за исполнением настоящего указа губернатор оставляет за собой.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент РФ Владимир Путин ввёл на территории России четыре уровня готовности. В Омской области был введён уровень базовой готовности.

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