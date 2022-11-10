Канберра, , 14:42 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз 10 ноября в ходе своего выступления в парламенте подтвердил, что Австралия верна своим климатическим обязательствам, пишет газета The Guardian.

Флаг Австралии DO'Neil

«Планета уже нагревается на 1,2°C, но текущие обещания от вашего правительства, включая сокращение выбросов на неадекватные 43% к 2030 году, все равно означают, что температура будет подниматься на 3°C. Прекратит ли ваше правительство усугублять проблему, финансируя и одобряя новые проекты по добыче ископаемого топлива?» — прозвучал вопрос от независимого депутата Зали Стеггалл.

Отвечая на реплику, Альбаниз поблагодарил депутата за ее вопрос и заявил, что правительство Австралии со всей уверенность может подтвердить, что сокращение выбросов на 43% к 2030 году будет достигнуто. Более того, премьер-министр страны зашел еще дальше и сказал, что к 2050 году уровень выбросов на территории Австралии будет равен нулю.

«Да, Австралия отстает. Но это потому, что у нас было десятилетие отрицания … и у нас вообще не было никакой климатической политики», — признался Альбаниз.

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