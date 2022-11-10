Екатеринбург, 10 ноября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге крупный пожар вспыхнул на территории автомобильного ремонтного завода. Огонь охватил около 400 квадратных метров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском главке МЧС.

Dave Hogg Пожар

На место возгорания на улице Билимбаевской огнеборцы выехали около 15:25 (13:25 мск). До прибытия пожарно-спасательных подразделений территорию завода самостоятельно покинули два сотрудника.

С возгоранием борются 44 человека, задействованы 13 единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.