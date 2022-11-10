Москва, , 14:37 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий порядок информирования Росреестром некоторых НКО об исключении из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Речь идет о некоммерческих организациях, инкорпорированных в организационно-правовой форме товарищества собственников недвижимости или форме потребительского кооператива.

В частности, в отношении таких НКО помимо опубликования решения о предстоящем исключении в органах печати, такое решение будет направляться регистрирующим органом в адрес юридического лица, а также лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, в том числе посредством электронной почты.

Законопроект принимается во исполнение постановления Конституционного суда. Конституционным судом было указано на необходимость определения механизма информирования регистрирующим органом, помимо обычного опубликования соответствующего решения, гаражного кооператива, в отношении которого принято решение о предстоящем исключении из единого государственного реестра, и лица, имеющего право действовать без доверенности от имени такого кооператива, об указанном решении и о возможности направить в регистрирующий орган возражения при продолжении осуществления кооперативом уставной деятельности.

Предлагаемые проектом федерального закона изменения оцениваются профильным комитетом Госдумы по госстроительству как необходимые и социально востребованные, так как своевременное информирование юридического лица о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ позволит заявить возражение и, как следствие, избежать правовых последствий, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и другими законами применительно к ликвидированным юридическим лицам.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о снижении налоговой нагрузки на НКО внесен в Госдуму