Москва, 10 ноября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий порядок информирования Росреестром некоторых НКО об исключении из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Речь идет о некоммерческих организациях, инкорпорированных в организационно-правовой форме товарищества собственников недвижимости или форме потребительского кооператива.

В частности, в отношении таких НКО помимо опубликования решения о предстоящем исключении в органах печати, такое решение будет направляться регистрирующим органом в адрес юридического лица, а также лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, в том числе посредством электронной почты.

Законопроект принимается во исполнение постановления Конституционного суда. Конституционным судом было указано на необходимость определения механизма информирования регистрирующим органом, помимо обычного опубликования соответствующего решения, гаражного кооператива, в отношении которого принято решение о предстоящем исключении из единого государственного реестра, и лица, имеющего право действовать без доверенности от имени такого кооператива, об указанном решении и о возможности направить в регистрирующий орган возражения при продолжении осуществления кооперативом уставной деятельности.

Предлагаемые проектом федерального закона изменения оцениваются профильным комитетом Госдумы по госстроительству как необходимые и социально востребованные, так как своевременное информирование юридического лица о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ позволит заявить возражение и, как следствие, избежать правовых последствий, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и другими законами применительно к ликвидированным юридическим лицам.