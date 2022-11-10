Томск, , 14:44 — REGNUM Глава Томского района Томской области Александр Терещенко задержан в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого против его первого заместителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Задержание главы Томского района Александра Терещенко Цитата из видео УФСБ России по Томской области

По данным следствия, в декабре 2019 года районное управление территориального развития заключило контракт с ООО «СпецМонтажСтрой» на возведение школы на 200 мест. Чуть позже управлением был заключён контракт с компанией «Строительная лаборатория» для строительного надзора.

В ходе работ сотрудники «лаборатории» направили в адрес застройщика более 20 предписаний об устранении нарушений, которые были проигнорированы. В результате построенная школа оказалась опасной для пребывания в нёй людей.

Тем не менее, замгубернатора региона Евгений Паршуто поручил начальнику стройнадзора вернуть документы, препятствующие оплате выполненных работ, а начальнику департамента — подготовить соглашение о расторжении контракта со «Строительной лабораторией».

«Также он дал незаконное указание главе администрации Томского района о принуждении представителей заказчика к принятию и оплате выполненных подрядчиком работ, подписанию актов о приемке и справок о стоимости проведенных работ», — добавили в ведомстве.

Александр Терещенко, исполняя незаконное указание, уговорил своего заместителя принять и оплатить работу подрядчика, подписать счета на оплату и так далее. В результате районный бюджет потерял более 10,5 млн рублей.

Главу района подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. В ближайшее время, как отмечается, ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос о мере пресечения задержанному.

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