Томск, 10 ноября 2022, 14:44 — REGNUM Глава Томского района Томской области Александр Терещенко задержан в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого против его первого заместителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
По данным следствия, в декабре 2019 года районное управление территориального развития заключило контракт с ООО «СпецМонтажСтрой» на возведение школы на 200 мест. Чуть позже управлением был заключён контракт с компанией «Строительная лаборатория» для строительного надзора.
В ходе работ сотрудники «лаборатории» направили в адрес застройщика более 20 предписаний об устранении нарушений, которые были проигнорированы. В результате построенная школа оказалась опасной для пребывания в нёй людей.
Тем не менее, замгубернатора региона Евгений Паршуто поручил начальнику стройнадзора вернуть документы, препятствующие оплате выполненных работ, а начальнику департамента — подготовить соглашение о расторжении контракта со «Строительной лабораторией».
«Также он дал незаконное указание главе администрации Томского района о принуждении представителей заказчика к принятию и оплате выполненных подрядчиком работ, подписанию актов о приемке и справок о стоимости проведенных работ», — добавили в ведомстве.
Александр Терещенко, исполняя незаконное указание, уговорил своего заместителя принять и оплатить работу подрядчика, подписать счета на оплату и так далее. В результате районный бюджет потерял более 10,5 млн рублей.
Главу района подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. В ближайшее время, как отмечается, ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос о мере пресечения задержанному.
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