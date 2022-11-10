Бразилиа, , 14:40 — REGNUM В Бразилии скончалась певица Гал Коста — один из величайших голосов этой южноамериканской страны. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на помощника 77-летней певицы.

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Коста является одним из ведущих представителей бразильского движения «тропикалия», к которому также относятся такие исторические личности, как Каэтану Велозу, Жилберту Жил и Мария Бетания.

Причины смерти певицы не разглашаются. Не так давно Гал Коста перенесла операцию, из-за которой она была вынуждена отменить турне по Европе.