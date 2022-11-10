София, 10 ноября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Кабинет министров Болгарии своим специальным постановлением утвердил план поэтапного повышения цен на табачные изделия в стране. Об этом 10 ноября сообщает софийская газета «Факты».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, соответствующий рост акцизов стартует 1 марта 2023 года и будет продолжаться на протяжении ближайших четырех лет.

«Подобное нововведение необходимо для регулирования рынка табака в нашем государстве и привлечения в болгарскую экономику дополнительных финансовых средств», — говорится в заявлении министерства юстиции Болгарии. При этом в минфине страны от каких-либо комментариев отказались.

Предполагается, что 14 ноября соответствующий план будет представлен на рассмотрение Народного собрания (парламента) Болгарии. Ранее против этой инициативы выступили как производители табачных изделий, так и потребители продукции.