Вашингтон, 10 ноября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Конфликт на территории б. УССР, при котором даже самый оптимистичный для Киева вариант может привести к немыслимым последствиям, затягивается президентом США Джо Байденом. Об этом 10 ноября говорится в статье обозревателя Саши Глезер для издания The National Interest.

DonkeyHotey Джо Байден

«Администрация Байдена отказалась подтолкнуть [Киев] к мирным переговорам, несмотря на растущую обеспокоенность обеих сторон экономическими последствиями и угрозами для безопасности, если США втянутся в прямые боевые действия с Россией», — говорится в статье.

Также уточняется, что вместо этого власти США продолжают снабжать киевский режим оружием, оборудованием и помощью на миллиарды долларов, хотя, как считает автор публикации, и не верят в победу Киева.

Кроме того, отмечается, что Вашингтон сопутствует Киеву, однако судьба территории б. УССР не является принципиально значимой для безопасности США. В то же время, указывается, что недавние заявления Байдена о том, что кризис на территории б. УССР увеличил риск ядерного Армагеддона до наивысшего уровня со времён Карибского кризиса, должны были привести американские власти к тревожным мыслям и изменению их взглядов на текущую политику.

При этом, как считает Глезер, сложившаяся в данный момент ситуация на территории б. УССР устраивает действующие власти США, которые намерены двигаться в этом вопросе в том же русле. Вместе с тем, добавляется что ставки в этом вопросе являются высокими, а население США заслуживает большего от своих властей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что возможность для проведения переговоров между Россией и Киевом имеется в настоящее время.