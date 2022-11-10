София, , 14:34 — REGNUM В районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе сотрудники таможенного управления Болгарии изъяли партию незадекларированных валютных средств на общую сумму в 1,1 млн левов ($550 тыс.). Об этом 10 ноября сообщает БНР.

Граница (сс) CWitte

По предварительным данным, деньги были спрятаны в обшивке рефрижератора, следовавшего из Нидерландов в Стамбул. При этом водитель транспортного средства, являющийся гражданином Турции, не смог пояснить происхождения соответствующих средств.

Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о начале масштабной спецоперации по борьбе с незаконной переправкой валюты и товаров через государственную границу.