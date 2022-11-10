Ереван, , 17:02 — REGNUM Снятый в Иране документальный фильм с критикой отца нынешнего президента Азербайджана Гейдара Алиева является существенном информационным оружием Тегерана в отношении Баку. Об этом 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

Микаэл Бадалян

«По информации моих источников из Ирана, после того, как был показан трейлер фильма, это вызвало большой шум в Азербайджане в стане. И был разговор глав МИДов Азербайджана и Ирана о том, чтобы этот фильм по иранскому телевидению не показывать. Иран, скажем так, уговорили, и пока что показ фильма отложен. Но сам факт того, что Иран переходит к подобным действиям в информационной войне, очень показателен. И то, что у Ирана есть подобный козырь, это крайне важно, поскольку это нанесёт огромнейший удар по режиму Ильхама Алиева. Тем более, что телеканал, который снял данный фильм, это государственный телеканал, ведущий передачи на нескольких языках, в том числе и на азербайджанском».