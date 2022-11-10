Элиста, 10 ноября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Калмыкии принято решение о продлении региональной программы материнского капитала до 2026 года. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава степной республики Бату Хасиков.

Credits-helps.ru Материнский капитал

В Калмыкии почти 27 тыс. семей стали участниками федеральной программы маткапитала, вкладывая средства в улучшение жилищных условий (более 7,6 млрд рублей), образование детей (35 млн рублей), а также направляя их на увеличение пенсии матери, социальную адаптацию детей-инвалидов.

В 2022 году сертификат на республиканский материнский (семейный) капитал выдан 621 семье. Всего же за десять лет региональной программы сертификаты получили свыше 10 тыс. семей Калмыкии.