Казань, 10 ноября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Пять фур с гуманитарным грузом отправятся из столицы Татарии 10 ноября в город Лисичанск. Об этом сообщает мэрия Казани.

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь

Гуманитарную помощь собрали за 10 дней. В состав груза вошли продукты питания, строительные материалы, медикаменты и необходимые вещи. До конца года планируется отправка минимум трех гуманитарных конвоев.

Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил всех, кто принимает в этом участие.

«Казань сделает все необходимое для того, чтобы и наши мобилизованные бойцы, и жители Лисичанска были обеспечены на данном этапе всем необходимым: как продуктами питания, так и медикаментами и строительными материалами», — добавил он.

ИА REGNUM ранее передавало, что Татария взяла шефство над городом Лисичанском в Луганской Народной Республике.

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